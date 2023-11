100 Verletzte! Kreuzfahrtschiff von heftigem Unwetter vor spanischer Küste schwer getroffen

Schwere Stunden für die Passagiere der "Spirit of Discovery": Das Kreuzfahrtschiff gerät vor der spanischen Küste in einen heftigen Sturm. Dabei ziehen sich 100 Personen Verletzungen zu.

Schiffsreise nimmt dramatische Wendung

Die "Spirit of Discovery" befand sich auf einer 14-tägigen Reise zu den Kanarischen Inseln, als sie vor der spanischen Küste in ein schweres Unwetter geriet. Bei dem Versuch, das Antriebssicherheitssystem zu aktivieren, wurden zahlreiche Passagiere verletzt, wobei die meisten leichtere Verletzungen erlitten. Fünf Passagiere mussten jedoch im medizinischen Zentrum des Schiffes aufgrund schwererer Verletzungen behandelt werden, so das britische Unternehmen Saga Cruises am Dienstag gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA.