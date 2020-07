100 Polizisten jagten Waffennarr im Schwarzwald

Ein polizeibekannter Mann nimmt vier Polizisten bei einer Kontrolle ihre Waffen ab und flüchtet. Die Polizei sperrte daraufhin Straßen und rief die Menschen rund um Oppenau dazu auf, zu Hause zu bleiben. Der Gesuchte ist immer noch flüchtig.

Ein bewaffneter Mann hat am Sonntag in Oppenau im Schwarzwald Polizisten bedroht und ihnen die Waffen abgenommen. Anschließend flüchtete der 31-jährige Deutsche in einen Wald und wird seither mit einem Großaufgebot gesucht, wie die Polizei in Offenburg mitteilte. Laut "Bild.de" suchten 100 Polizisten nach dem Flüchtigen. Neben Spezialkräften waren auch Hubschrauber im Einsatz.