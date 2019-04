100 Liter Suppe für „Geben für Leben“

Der Suppentag in Tschagguns erfreute sich größter Beliebtheit bei zahlreichen Feinschmeckern

Es ist bereits Tradition, dass es in Tschagguns am Karfreitag eine Fastensuppe gegen freiwillige Spenden gibt. Neu war in diesem Jahre allerding der Veranstaltungsort. Denn erstmals wurden die köstlichen Suppen in Foyer der Volksschule Tschagguns angeboten.

Der Grund war einfach, das Pfarrhaus war in den letzten Jahren einfach zu klein geworden, um alle Besucher unter zu bringen. Und auch dieses Jahr hatte das 10köpfige Team unter der Leitung von Sabine Butzerin wiederum Köstliches für Leib und Seel gezaubert. Insgesamt 14 verschiedene Suppen wurden den zahlreichen Besuchern angeboten. Der Reigen reichte von der traditionellen Knoblauchcreme bis hin zur Haferflockensuppe. Für außergewöhnliche Geschmackserlebnisse sorgten aber auch Kreationen wie beispielsweise die Orangen-Ingwer-Karottensuppe oder etwa die Bratkartoffelsuppe. „Die Aktion ist in den letzten Jahren immer mehr bekannt geworden und es freut uns, dass so viele Besucher gekommen sind“, so Sabine Butzerin, die aber auch nicht unerwähnt lassen möchte, dass ohne ein so eingespieltes Team die Aktion gar nicht möglich wäre.