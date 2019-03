100. Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Meiningen

Werner Rettenberger wurde für eine weitere dreijährige Periode im Amt bestätigt

In den Berichten von Kassier, Jugendleiter und Kommandant wurde deutlich, dass das Jahr 2018 mit 6.930 geleisteten Stunden für Einsätze, Proben, Fortbildungen und Schulungen, sowie eine Vielzahl an sonstigen Anlässen, ein ereignisreiches Jahr war. Beeindruckend waren auch die Leistungen am Ausbildungssektor. Nicht weniger als 23 Feuerwehrleute nahmen an 25 verschiedeneren Lehrgängen im Ausbildungszentrum der Feuerwehr mit insgesamt ca. 500 Stunden teil.