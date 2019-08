100 Jahre Rätia Bludenz

Bludenz. In der Nacht von Samstag auf Sonntag den 4. August feierte der FC Fohrenburger Rätia Bludenz sein 100-jähriges Vereinsjubiläum mit über 200 Festgästen aus Politik, Wirtschaft, Vereinsmitgliedern, Funktionären sowie aktiven und ehemaligen Spielern.

In dem geschichtsträchtigen Eventsaal der Klarenbrunnfabrik führte Moderator Sebastian Neyer durch das Programm. Gratulationsworte von Landtagspräsident Harald Sonderegger, dem Präsidenten des Vorarlberger Fussballverbandes Dr. Horst Lumper, sowie vom Bürgermeister der Stadt Bludenz Mandi Katzenmayer nahm der Rätia Obmann Stefan Fussenegger stolz entgegen. In einem kurzen Statement erläuterte der Sportliche Leiter Bernd Langebner wohin die Reise des Vereins in Zukunft gehen wird, und stellte ganz klar fest, dass der eigene Nachwuchs auch in Zukunft im Focus der Vereinsarbeit liegt um den Verein mittel bzw. langfristig auf die Erfolgsschiene zu führen. Dabei ließ er keine Zweifel aufkommen, dass dies ein harter und steiniger, aber unverzichtbarer Weg ist. Neben dem Landtagsabgeordneten Joachim Weixlbaumer und Vize- Bürgermeister Mario Leiter sah man die Stadträte Christoph Thoma und Arthur Tagwerker mit ihren Begleitungen sowie die Ehrenmitglieder Günther Berchtold mit Gabi, Werner Burtscher mit Margret, Dietmar Müller, Ehrenobmann Harti Schelling mit Irmgard, Rätia Langzeitpräsident Sigi Burtscher, und Vertreter der AH Rätia Bludenz,