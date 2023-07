100 Jahre OF Gaschurn

Am Freitag, den 21.07.2023 wird das Fest feierlich mit einem Fassanstich eröffnet, ehe euch die Band „Draufgänger“ ordentlich einheizen.

Am Samstag, den 22.07.2023 finden ganztägig die Nassleistungbewerbe der Feuerwehren mit 76 teilnehmenden Mannschaften statt, die in einem spannenden Finale am späten Nachmittag ihren Höhepunkt finden. Für Verpflegung am Bewerbsplatz und im Zelt ist reichlich gesorgt. Am Abend sorgen die „Saubartln“ für Stimmung im Festzelt.