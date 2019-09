100 Jahre FC RÃ¤tia Bludenz â€“ BuchprÃ¤sentation von Otto Schwald

Bludenz. Der Bludenzer Fußballverein feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. 1919 als FC gegründet, fand der Verein, der in der Anfangszeit seine Spiele im Bremschl austrug, 1926 neben der Brauerei Fohrenburg eine neue Heimstätte.

Nach dem Krieg wurde der Vereinsname auf „Rätia Bludenz“ abgeändert und die Bludenzer Fußballfans erlebten in den Jahren der Arlbergliga und der Regionalliga großartige Spiele. So strömten die Zuschauer in der Glanzzeit der Rätia in Scharen herbei und sorgten zeitweilig für eine Länderspielatmosphäre. Nach der Übersiedlung in das neue Stadion im Unterstein wurde es ruhiger um die Fohrenburg, aber die Beziehung zum Fußballklub wurde von der Brauerei nie aufgegeben. Seit 1984 ist sie nämlich Hauptsponsor des Vereins, deshalb gibt es keinen besseren Ort, um das von Otto Schwald verfasste Jubiläumsbuch der Öffentlichkeit zu präsentieren.