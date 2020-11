100 Jahre - 100 Seiten: VLV feiert runden Geburtstag mit lebendigem Jubiläumsbuch

Bereits seit 100 Jahren gibt es die Vorarlberger Landesversicherung. Zum Jubiläum wurde auch ein Buch gestaltet.

Heuer feiert die Vorarlberger Landesversicherung ihr 100-jähriges Bestehen. Dieses wurde auch in Coronazeiten gebührend gefeiert, auch wenn viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Man habe sich dadurch aber besser auf das Jubiläumsbuch "100 Jahre - 100 Seiten" konzentrieren können. Die Geschichte der Versicherung hätte vermutlich ausreichend Inhalt für ein klassisches Buch zum runden Geburtstag geliefert. Der Vorstand hat sich aber bewusst dagegen entschieden, ein Nachschlagewerk mit einer Ansammlung von Zahlen zu erstellen. Zum Jubiläum wurde eine "lebendige" Publikation gestaltet, in der Kunden, Partner, aktive und lang gediente Mitarbeitende zu Wort kommen. "Es gibt so viel zu erzählen, was die VLV ausmacht und wie unser Unternehmen aus Kundensicht wahrgenommen wird", erklärt Dir. KommR Robert Sturn die Intention der Publikation zum Jubiläum.