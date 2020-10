100. Gründungstag Männerchor Frohsinn Koblach

Am 24. Oktober 2020 feiert der Männerchor Frohsinn den einhundertsten Jahrestag seiner Gründung.

Die bewegte Geschichte des Vereins lässt sich in Bälde in einer von Arnold Perfler verfassten, umfangreich bebilderten Chronik nachlesen. Leider fiel auch der Männerchor in seinem Jubiläumsjahr auf Grund der Pandemie um sämtliche geplanten Festlichkeiten. Am 15. November um 10.00 Uhr wird in der Pfarrkirche Koblach des langjährigen Fähnrichs Meinhard Perfler gedacht, der kürzlich verstorben ist. Geplant ist, dass die Messe von seinen Sangeskollegen musikalisch gestaltet wird. Ob das Gedenken in dieser Art stattfinden kann, entnehmen Sie bitte dem Vereinsanzeiger im Koblach-Teil des Gemeindeblattes. Ob das bereits verschobene Jubiläumskonzert wie geplant am 5. Juli 2021 im Gemeindesaal über die Bühne gehen kann, wird ebenfalls rechtzeitig bekannt gegeben.