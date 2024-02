100.000 Euro-Bonus für private Häuslebauer - das ist der Plan der Sozialpartner

Sozialpartner präsentieren umfassendes Konjunkturpaket: 20 Prozent Zuschuss für das erste Eigenheim soll heimische Baubranche wiederbeleben und 310.000 Arbeitsplätze sichern.

In einer Zeit, in der die österreichische Bauwirtschaft eine ihrer schwersten Krisen durchlebt, haben sich die Sozialpartner in einer bemerkenswerten Einigkeit zusammengefunden. Die Wirtschaftskammer, vertreten durch ihren Präsidenten Harald Mahrer und den Vorarlberger Generalsekretär Karlheinz Kopf, sowie die Gewerkschaften, angeführt vom Bau-Holz-Gewerkschafter Josef Muchitsch, präsentieren ein umfassendes Konjunkturpaket, das die heimische Baubranche wiederbeleben soll. Im Zentrum der Forderungen steht ein ambitionierter Vorschlag: Ein Zuschuss von 20 Prozent der Kosten, maximal jedoch 100.000 Euro, für das erste eigene Heim, um den Traum vom Eigenheim in greifbare Nähe zu rücken.