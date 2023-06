Von wegen Häuslebauer: Zwei Drittel ohne Baugrund, Haus oder Wohnung

Studie dauerte ein Jahr

"Politik die nächsten Monate sehr gefordert"

Video: Wem gehört das Land?

"Benötigt hier Spielregeln"

Ein großer Teil der Flächen liegt mit rund 50 Prozent auch in öffentlicher Hand. Das sei Natur der Sache, so Heinzle. "Es ist jedoch so, dass einige wenige relativ viel Fläche haben und da sagen wir als Arbeiterkammer Vorarlberg, das darf nicht zur Spekulation herangezogen werden für Investoren, sondern es benötigt hier Spielregeln", verdeutlicht er im VOL.AT-Gespräch. "Wenn jemand eine Wohnung für sich und für seine Kinder benötigt, ein Grundstück kaufen will: sehr gerne. Es kann jedoch nicht sein, dass ausländische Investoren hier Gold anlegen in Boden in Vorarlberg." Er zieht hier auch den Vergleich zu Liechtenstein. Dort gebe es genaue Spielregeln, was dies angehe. "Das wollen wir auch in Vorarlberg", betont der AK-Präsident.