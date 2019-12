10 zu 0 fürs Klima! Unsere Mitarbeiter sind jetzt CO2 neutral

Tun auch Sie was: Wie auch Sie ein Jahr lang klimaneutral leben können.

Gemeinsam mit der Aktion “10:0” stellen wir all unsere Mitarbeiter bei VOL.AT CO2-Neutral und unterstützen damit die große initiative von Sutterlüty in Vorarlberg.

Klimaschutz bedeutet, CO2 zu vermeiden, wo immer es geht. Und es bedeutet, vorhandenes CO2 so gut wie möglich zu binden. Wer dazu einen sinnvollen Beitrag leisten möchte, kann jetzt bei Sutterlüty mit dem Projekt „10:0“ Bäume wachsen lassen und seinen CO2-Ausstoß für ein ganzes Jahr kompensieren. Eine Win-win-Situation – für uns alle und für unser Klima!

So viel CO2 verbrauchen Sie pro Jahr

Durch eine Umstellung unseres Lebensstils können wir unseren CO2-Ausstoß locker um ein Drittel reduzieren. Doch dafür muss jede und jeder von uns so schnell wie möglich Maßnahmen ergreifen. Weniger Autofahren zum Beispiel. Oder öfter saisonal und regional einkaufen. Leider sind nicht alle notwendigen Maßnahmen so einfach umsetzbar wie diese. Und vor allem lässt sich selbst mit der klimafreundlichsten Lebensweise jenes CO2, das bereits in unsere Atmosphäre freigesetzt wurden nicht binden. Das schafft nur eine einfach aber effektive Maßnahme: das Pflanzen von Bäumen.