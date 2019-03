10 Tipps für das perfekte Romantikwochenende

Die Zeit mit dem Partner ist immer besonders wertvoll, aber was kann man gemeinsam unternehmen? Es ist gar nicht so schwer ein romantisches Wochenende zu planen. Hier sind 10 Tipps für ein romantisches Wochenende mit dem liebsten:

Ein Beitrag geteilt von Southtyrol Südtirol Alto Adige (@southtyrolian) am Feb 25, 2019 um 11:08 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Warum nicht einfach mal nach draußen gehen? Oftmals vergessen wir Menschen dankbar für die kleinen Dinge im Leben zu sein. Wir hören auf unsere Umwelt und Umgebung zu schätzen und brauchen immer mehr. Warum eigentlich? Unser Planet hat so viel zu bieten. Atemberaubende Plätze, Aussichten und Orte. Einfach mal Augen offen halten. Nicht immer muss es etwas ganz spezielles sein: Ein schöner Spaziergang durch den Wald oder ein Picknick im Sonnenschein ist wunderschön mit dem Partner. Es ist eine Auszeit und einfach mal etwas anderes. Zudem die perfekte Gelegenheit das Smartphone mal auszuschalten.

Ein Beitrag geteilt von The Cambrian Adelboden (@thecambrianadelboden) am Feb 25, 2019 um 8:43 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Karina♥️ (@inaalove_) am Feb 26, 2019 um 10:48 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Warum eigentlich immer ausgehen? Ein Wochenende kann zu Hause in den eigenen vier Wänden genauso romantisch sein, wie zu Hause. Decken ausbreiten, Film vorbereiten, etwas gemeinsam kochen und einfach die Zeit miteinander schätzen. Wie oft hat man schon die Zeit ein ganzes Wochenende ganz entspannt in der Wohnung zu verbringen?

Einfach mal wieder Kind sein und ab in den Freizeitpark. Zu zweit hat man da einen riesen Spaß. Jedes Fahrgeschäft ausprobieren, Zuckerwatte mit dem Partner teilen oder witzige Fotos auf der Bahn schießen. Im Freizeitpark ist auf jeden Fall für jede Menge gute Laune vorgesorgt.

Ein Beitrag geteilt von #biketouringforever (@biketouringforever) am Feb 27, 2019 um 3:39 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Probiert einfach mal gemeinsam etwas ganz neues aus wie beispielsweise einen Tanzkurs oder Kochkurs besuchen oder zusammen eine Meditation unternehmen. Unternehmen Sie einfach irgendwas verrücktes, was Sie noch nie mit ihrem Partner gemacht haben und lassen Sie sich überraschen.

Das besondere an der Liebe ist, dass es mit dem Partner einfach überall schön ist. Warum nicht einfach mal ein Wochenende in eine fremde Stadt fahren? Dieses Vorhaben ist zwar etwas kostspieliger, aber dafür eine ganz besondere Erinnerung. Ein Kurzurlaub ist perfekt, um die Beziehung aufzufrischen. Kleiner Tipp: Es lohnt sich, den Freitag und den Montag freizunehmen, so habt ihr noch mehr von der Stadt und eurem Partner.