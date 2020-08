„10. Lochauer Nacht der Musik“ wurde trotz Covid-19-Pandemie zum Festgenuss

Lochau. Als „Corona-light-Version“ ging das Jubiläum „10 Jahre Lochauer Nacht der Musik“ über die Bühne. Doch auch in den verbleibenden fünf Lokalitäten herrschte unter den zahlreichen Besuchern beste Stimmung bei vielfältiger Live-Musik und abwechslungsreichem Kulinarium.

An diesem traumhaften Sommerabend waren die musikbegeisterten Nachtschwärmer per Pedes oder mit dem Shuttlebus „mit Abstand und Rücksicht“ in der Bodenseegemeinde unterwegs und genossen das musikalisch-kulinarische Angebot in den verschiedenen Gastronomiebetrieben zwischen Bodensee und Pfänder.

Trotz „Corona“ waren bei dieser zehnten Ausgabe der „Lochauer Nacht der Musik“ noch fünf Gastronomen mit dabei. In der Cafe Bar Central spielte „Walter Frank“, beim Gasthaus Seibl am Oberhaggen wie immer „km special and friends“. In der Pizzeria Ristorante Bäumle übernahm „Salvatore Figoni“ den mediterranen Part. Beste Stimmung auch auf dem Badehaus des Seehotel Am Kaiserstrand mit „Barbara Helfgott“ sowie rings um die Cafe Lounge Platz Hirsch mitten im Ortszentrum mit „HANGLAGE“.