10 komische Dinge, die Menschen ins All geschossen haben

Über die Jahre hat die Menschheit einiges ins All geschossen. Aber bei manchen Dingen kann man sich nur an den Kopf greifen.

Ihr habt euch immer schon gefragt, was eigentlich aus Newton’s Apfelbaum geworden ist? Der wurde zusammen mit einer Postkarte, auf der Newton abgebildet ist, ins All befördert. Doch der Baum ist nicht der einzige fragwürdige Gegenstand, den Menschen in den Weltraum geschossen haben. Egal ob Tierchen, die Asche eines verstorbenen Schauspielers oder das Laserschwert von Luke Skywalker – wir haben schon so einiges in die Weiten des Alls befördert.