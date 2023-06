10 Jahre Rheindivers: Wie geht Ultimate Frisbee?

Vorarlbergs einziger Verein für Ultimate Frisbee feiert seinen 10. Geburtstag. Was den Sport ausmacht und wie gefeiert wird.

In Hohenems gibt es mit den Rheindivers den einzigen offiziellen Verein. VOL.AT hat bei einem der Trainings im Herrenried vorbeigeschaut.

Wie bei fast jedem Sport ist auch beim Ultimate Frisbee das Aufwärmen sehr wichtig. ©VOL.AT/Mayer

Rheindivers und Ultimate Frisbee

Der Name Rheindivers ist eine Mischung aus der Herkunft – "Wir sind da ganz in der Nähe vom alten Rhein", erklärt Obmann Martin Koch – und dem Diven beim Frisbee-Spielen: so wird es genannt, wenn ein Spieler reinspringt und versucht, die Scheibe zu erwischen.

Die Sportart wird im Team gespielt. Jeweils sieben Spieler spielen auf einem 100-Meter-Feld. Ähnlich wie beim American Football ist das Ziel, die Scheibe bzw. das Frisbee mittels Pässen in die gegnerische Endzone am Spielfeldrand zu befördern. Wer die Scheibe in der Hand hat, bleibt stehen und hat – wie beim Basketball – einen Sternschritt zur Verfügung.

Auch die Frisbees passen bei den Rheindivers. ©VOL.AT/Mayer

Auch passende Trikots hat der Ultimate Frisbee Verein. ©VOL.AT/Mayer

"Wir hatten auch schon Mitglieder über 60"

Der Verein hat rund 30 Mitglieder und spielt gemischt. Nicht nur, was das Geschlecht der Spieler angeht, sondern auch ihr Alter. "Bei uns ist jede Altersklassen vertreten", meint der Obmann. "Wir hatten auch schon Mitglieder über 60." Von Anfang 20 bis Mitte 40 sei momentan alles dabei. Auch ein Jugendtraining wurde vor Kurzem gestartet. Die Mitglieder kommen aus ganz Vorarlberg und Umgebung – von Lindau bis Schnifis. Der Verein ist bei Turnieren und auch bei der Staatsmeisterschaft mit am Start, wie Koch erklärt.

Wer Ultimate Frisbee ausprobieren möchte, kann sich übrigens jederzeit bei den Rheindivers melden. "Momentan findet auch vom ASVÖ die Aktion 'Bewegt im Park' statt", meint Martin Koch. "Da sind wir immer am Montag von 18:30 bis 19:30 Uhr in der Birkenwiese in Dornbirn." Jeder kann ohne Anmeldung vorbeikommen und beim Training mitmachen.

So sieht die Anfangsaufstellung mit je sieben Spielern aus. ©VOL.AT/Mayer

Mit Pässen wird versucht, die Scheibe in die Endzone des Gegners zu kriegen. ©VOL.AT/Mayer

Kontaktlos und ohne Schiedsrichter

"Eigentlich braucht man gar nicht viel", meint Koch. "Natürlich ist ein wenig Bewegungstalent nicht hinderlich." Mit halbwegs gutem Schuhwerk und Sportkleidung könne man durchstarten. "Ultimate Frisbee ist total auf Fairplay ausgelegt", gibt der Obmann zu verstehen. Der kontaktlose Teamsport wird ohne Schiedsrichter gespielt – auch bei Weltmeisterschaften. "Das heißt, jeder muss erstens die Regeln kennen und beherrschen und jeder muss natürlich auch den Spirit of the Game ein bisschen in sich haben", verdeutlicht Martin Koch im Gespräch mit VOL.AT. "Jeder Kontakt ist eigentlich ein Foul." Was nach Fouls passiert, ist in den Regeln definiert. "Dann einigt man sich da untereinander."

Im Mittelpunkt steht natürlich das Frisbee. ©VOL.AT/Mayer

Beim Training wird mit mehreren Frisbees geübt. ©VOL.AT/Mayer

10 Jahre Rheindivers

Den Verein gibt es seit 2013. Heuer feiert er also seinen zehnten Geburtstag. "Ich habe mit ein paar Kollegen auch oft im Schwimmbad, wie mans so kennt, ein bisschen Frisbee geworfen", erklärt Obmann Koch. Später hätten sie entdeckt, dass es eine Sportart mit Frisbee gebe und spielerisch hin und her gepasst. Dann war die Idee da. "Wir gründen einen Verein, schauen wie es so läuft", meint er. Am Anfang habe es einen Hype mit mehr als 30 Leuten beim Training gegeben. Immer neue Mitglieder kamen im Lauf der Jahre dazu. "Mit der Zeit ist es immer ein bisschen professioneller geworden", verdeutlicht Martin Koch.

Auch der Name änderte sich mit der Zeit. "Wir haben am Anfang in Mäder gestartet unter dem Namen Ultimate Frisbee Club am Kumma", erinnert sich der Obmann im VOL.AT-Gespräch. Dann kam der Wechsel nach Hohenems, wo die Infrastruktur laut ihm perfekt ist. Auch die Bahnhofsnähe des Trainingsplatzes beim Stadion Herrenried spielte mit rein. Mit der Verlegung des Vereinssitzes änderte sich auch der Name.

Video: Rheindivers in Hohenems

self all Open preferences.

"Rheiner Spaß" und Jubiläums-Party

"Wir veranstalten immer das Turnier 'Rheiner Spaß' ", erklärt Martin Koch. "Das findet jetzt zum insgesamt fünften Mal statt." Um die 120 Spieler aus ganz Europa erwartet. Sie melden sich einzeln an und die Teams werden nach Spielstärke so ausgelost, dass sie ausgeglichen sind. "Dann spielt man ein Wochenende zusammen mit Leuten. Es ist immer cool", meint er. So könne man andere Leute kennenlernen. Der Name ist beim Turnier Programm: Der Spaß steht im Vordergrund. Auch Zuschauer sind herzlich willkommen.

Am Freitag findet eine kleine Welcome-Party für die anreisenden Teilnehmer des Turniers statt. "Dort haben wir auch eine Livemusik", so Koch. Am Samstag finden untertags Spiele statt, abends wird das Jubiläum gebührend gefeiert. "Wir haben das Motto Millennium", gibt der Obmann zu verstehen. Im Stil der Jahrtausendwende wird das 10-jährige Bestehen gefeiert. Mehr Infos zu "Rheiner Spaß" und zum Vereinsjubiläum gibt's hier.

Der Ultimate Frisbee Club Hohenems veranstaltet am Wochenende vom 17. bis 18. Juni 2023 bereits zum fünften Mal ein "HAT Turnier" mit dem Namen "Rheiner Spaß" im Herrenriedstadion. Am Samstag finden die Spiele zwischen 9 und 16.30 Uhr, am Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr statt. Für Bewirtung und Rahmenprogramm ist natürlich gesorgt. Zuschauer sind herzlich willkommen.