10 Jahre Persönliche Assistenz Vorarlberg

Mit einem vielseitigen Jahresprogramm wird das Jubiläum gefeiert.

Zum Auftakt gibt es am 20. März einen Inklusionshock in der neuen Dornbirner Stadtbibliothek. Gemeinsam mit den Vereinen Integration Vorarlberg und Reiz – Selbstbestimmt Leben wird eine Führung mit anschließender Diskussion zum Thema Barrierefreiheit organisiert.

Am 17. April findet die Generalversammlung im Martinsparkhotel in Dornbirn statt. Dazu hält LR Martina Rüscher einen Vortrag und man blickt auf die Meilensteine der vergangenen 10 Jahre zurück. „Ein besonderes Highlight ist auch die Präsentation unseres Gratulationsbuchs mit zahlreichen tollen Glückwünschen zu unserem Jubiläum“, erklärt GF Heinz Grabher.

Anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung begrüßt man am 4. Mai in der Servicestelle in der Eisengasse 6 alle Interessierten zum Info-Café, bei dem ein Foto-Shooting veranstaltet und eine neue Plakatserie präsentiert wird.

„Von 9. bis 13. September sind wir auf der Herbstmesse Dornbirn vertreten und kurz vor Jahresende setzen wir uns am 3. Dezember, dem internationalen Tag von Menschen mit Behinderung, nochmals im Rahmen von einem Info-Café zusammen. Gemeinsam lassen wir unser Jubiläumsjahr Revue passieren und werfen einen gespannten Blick in die Zukunft“, so Heinz Grabher in Vorfreude.