10 Jahre in und für Röthis

Am Samstag, den 30. September 2023 verabschiedet sich Bürgermeister Roman Kopf in den wohlverdienten Ruhestand.

Röthis. Nach rund zehn Jahren als Bürgermeister in der Gemeinde Röthis übergibt Roman Kopf sein Amt an Thomas Bachmann. Das noch amtierende Gemeindeoberhaupt blickt dabei auf eine ereignisreiche Zeit als Bürgermeister zurück.

Röthis hat sich immer weiterentwickelt

„Das Amt des Bürgermeisters ist unglaublich vielfältig und abwechslungsreich aber auch sehr herausfordernd. Jeder Tag brachte neue Begegnungen, neue Themen, viele Ansprüche, die erfüllt werden wollten, und so manche Problemstellung, die aufgrund der verschiedenen Ansichten keiner für alle befriedigenden Lösung zugeführt werden konnte“, so Roman Kopf in einem Kurzresümee. Und so ist in den letzten zehn Jahren einiges in der Gemeinde passiert und Röthis hat sich auch immer weiterentwickelt.

Wasserleitungssystem fast vollständig erneuert

Ein großes Projekt von Roman Kopf in seiner Anfangszeit als Bürgermeister der Gemeinde Röthis war die Sanierung der Volksschule. Rund 3,1 Millionen Euro wurden investiert und die Schule auf den neuesten Stand gebracht. Beim alten Sportplatz entstand ein Gemeindeteil mit hoher Lebens- und Wohnqualität und auch in der Badstraße konnten 13 gemeinnützige und leistbare Mietwohnungen übergeben werden. Dazu war Bürgermeister Roman Kopf auch die Wasserversorgung in der Gemeinde ein großes Anliegen und so wurde das überalterte Wasserleitungssystem in den vergangenen 10 Jahren im gesamten Gemeindegebiet fast vollständig erneuert.

Lange Liste an Projekten

Die Liste der Projekte die in den letzten zehn Jahren in Röthis unter Bürgermeister Roman Kopf umgesetzt wurden, ist lang und zeigt unter anderem noch die Professionalisierung der Gemeindeverwaltung, das Hochwasserschutzprojekt Frödisch oder die Photovoltaikanlage mit Bürgerbeteiligung auf dem Dach des Röthner Feuerwehrhauses auf. „Es gab viele schöne und erfüllende Momente, aber auch Zeiten, in denen mir die Herausforderungen sehr an die Substanz gingen. Daher ein danke von Herzen an jene, die mich in diesen Jahren unterstützt und begleitet haben, mit denen ich einen respektvollen Umgang erfahren durfte und eine konstruktive Zusammenarbeit möglich war“, so Roman Kopf.

Amtsübergabe im Röthnersaal