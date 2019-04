10 Jahre Gemeindebibliothek am Garnmarkt

Mit einem Festabend wurde das zehnjährige Jubiläum der Gemeindebibliothek Götzis am Standort Garnmarkt kürzlich gefeiert.

Götzis Zahlreiche Gäste und Gratulanten hatten sich am vergangenen Mittwoch in der Bibliothek am Garnmarkt eingefunden, um den Verantwortlichen zum Jubiläum zu gratulieren. Bibliotheksleiterin Michaela Hermann hieß alle herzlich willkommen und übergab das Wort an Moderator Christoph Kurzemann. Dieser startete mit einem Gedicht „Vom Lesen“ in den Abend. Danach begrüßte Bürgermeister Christian Loacker zum Festabend und betonte im Interview die Bedeutung der Gemeindebibliothek als Integrationseinrichtung, Leseschule und Teil der Kindererziehung. Auch GF der Volkshochschule Stefan Fischnaller brachte im Interview zum Ausdruck, wie wichtig das Lesen für Jung und Alt ist und lobte den zentralen Standort in der Mitte des Garnmarktes.