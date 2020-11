10-jähriger Rollerfahrer von Pkw erfasst

Bregenz - Am Freitag ist in Bregenz 10-jähriger Rollerfahrer von einem Pkw erfasst worden. Der Bub erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Am Freitagmorgen überquerte ein zehnjähriger Bub aus Bregenz mit seinem Roller die stark befahrene Rheinstraße auf Höhe der Shell-Tankstelle. Er fuhr mit seinem Roller zwischen zwei links abbiegenden Fahrzeugen hindurch und gelangte somit direkt auf den Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bregenz.

Zu Boden geschleudert

Zur gleichen Zeit fuhr eine 54-jährige Pkw-Lenkerin von Hard kommend auf der Rheinstraße in Richtung Bregenz. Als die Pkw-Lenkerin plötzlich wahrnahm, dass der Junge zwischen den Fahrzeugen unverhofft auftauchte, leitete die sie sofort eine Notbremsung ein und lenkte ihr Fahrzeug in einer Ausweichbewegung nach rechts. Dennoch wurde der Junge vom Auto erfasst und in weiterer Folge auf den Boden geschleudert.