10. Förderpreiswettbewerb

Zweimal musste der Förderpreiswettbewerb der Raiffeisenbank im Rheintal, der Marktgemeinde Lustenau und der Rheintalischen Musikschule heuer verschoben werden, nun konnte er endlich stattfinden.

Lustenau Eingebettet in die dichtgedrängten Termine der Musikschultage wurde der Wettbewerb in der Musikschule durchgeführt. Um es möglichst vielen Leuten zu ermöglichen, sich die einzelnen Beiträge anzuhören, wurde extra ein Livestream eingerichtet und Lukas Putz sorgte für den „guten Ton“. So war es auch möglich, als schon traditionellen Juror Prof. Thomas Kreuzberger aus Wien dazu zu schalten, der diesmal nicht live dabei sein konnte. Neben Direktorin Doris Glatter-Götz hatte Landeskinderchorleiterin Birgit Plankel Platz genommen und somit war die Jury vollzählig.

Aufgeregte Kinder und Jugendliche im Gang, Geflüster hinter Masken, ein Kommen und Gehen, vorsichtiges Türe Öffnen und Schließen zum Musikschulsaal, Musikinstrumente ein- und auspacken, das ist die gewohnte Geschäftigkeit des Förderpreiswettbewerbs. Am Anfang waren gleich drei Ensembles an der Reihe, gefolgt von 24 Soli und am Schluss der Veranstaltung waren noch einmal vier Ensembles an der Reihe, das Gelernte vorzutragen. Insgesamt beteiligten sich 43 Musikschülerinnen und Musikschüler am Wettbewerb. Fast alle Solistinnen und Solisten wurden am Klavier begleitet. Die Lehrerinnen Cecilia Gogibedaschwili, Cristina Mingarelli und Song Choi hatten diese Aufgabe übernommen und verliehen damit den aufgeregten Mitwirkenden wohl auch eine gewisse Sicherheit.