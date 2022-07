10.000 Euro Jubiläumsspende

Die Sparkasse Bregenz feiert heuer ein ganz besonderes Jubiläum, nämlich ihren 200. Geburtstag.

Sie ist das älteste, heute noch bestehende Bankinstitut in Vorarlberg und drittälteste Sparkasse in Österreich.

Seit ihrer Gründung engagiert sich das Bankinstitut kontinuierlich für soziale Projekte in der Region.

Anlässlich ihres großen Jubiläumsfestes am Hafen Bregenz überreichten die beiden Vorstände Mag. Gerhard Lutz und Mag. Johannes Hämmerle zwei Spendenschecks in Höhe von je 5.000 Euro an das Vorarlberger Kinderdorf sowie den Verein Geben für Leben.