1. Vorarlberger Dialekt Slam

Wällaweg an bsundriga Poetry Slam!

Bludenz. Sprache ist Kunst. Davon ist Kulturpreisträger Lukas Wagner vom Slamlabor Vorarlberg überzeugt. Und weil es in Vorarlberg „körig“ zugeht und „d Sproch oh a biz verwäga si ka“ startet im September ein neues Format der Sprachkunst, welches in Bludenz nun Premiere feiert: Am Freitag, 7.September findet in der Remise der erste Dialekt Slam statt. Poetry Slam vom Feinsten mit internationalen Poeten und ganz viel „uriger Schproch!“ Wer hat das Zeug zum Dialekt-Slam-Meister?