1. Konzert der Konzertreihe „Story Time“

Das forum alte musik:vorarlberg präsentiert in der Vorarlberger Museumswelt Frastanz am Samstag, den 27. April 2024 um 19 Uhr eine mittelalterliche Geschichte.

Die Canterbury Tales, Geoffrey Chaucers Geschichtensammlung aus dem 14. Jh., gehören zu den einflussreichsten Schriften seiner Zeit. The Tale of the Wyf of Bathe (Die Erzählung des Weibes von Bath) ist von der Geschichte des Midas aus Ovids Metamorphosen inspiriert. Die Frau von Bath hält eine Rede, in der sie auf die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen hinweist. Eine kühne Kritik an der Frauenfeindlichkeit im Mittelalter! Sie veranschaulicht ihre Rede mit einer Geschichte, in der ein Ritter einen Weg der Erlösung von seinem Verbrechen – der Vergewaltigung – findet. Aber reicht die Verwandlung des Ritters wirklich aus, um ihm wahre Erlösung zu gewähren?