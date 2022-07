1. Bludenzer Vereinswoche erfolgreich gestartet

Bludenz. Begeisterte Blicke, lachende Kinder und der tatkräftige Einsatz der Blaulicht-Organisationen bildete den Startschuss der ersten Bludenzer Vereinswoche.

Mit über 200 Vereinen hat Bludenz ein außergewöhnlich buntes und vielfältiges Angebot. Getragen durch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, stärkt eine Mitgliedschaft nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern fördert auch die soziale Interaktion. Damit bereits die Jüngsten die Möglichkeit haben, verschiedene Vereine kennen zu lernen, wurde die erste Bludenzer Vereinswoche organisiert. „Die Einbindung von Kindern in Vereinen ist auf vielen Ebenen wertvoll. Sie bieten die Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen ein Gefühl von Verbundenheit, Selbstwirksamkeit und Anerkennung zu geben. Es freut uns, dass die erste Bludenzer Vereinswoche so gut angenommen wird und den Kindern so einen gelungenen Start in die Sommerferien beschert“, betont Andrea Mallitsch, Stadträtin für Familie und Soziales, die Bedeutsamkeit der Aktion.