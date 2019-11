1.300 Einsätze für "SeniorInnen helfen SeniorInnen"

Helfen und helfen lassen – nach diesem Prinzip arbeitet die Rankweiler Plattform „SeniorInnen helfen SeniorInnen“ seit 13 Jahren. Im laufenden Jahr wurden mehr als 1.300 Einsätze verzeichnet. Anlass für die Marktgemeinde, sich mit einem gemeinsamen Abendessen für die geleistete Arbeit zu bedanken.

Rund 40 rüstige Seniorinnen und Senioren kamen am Mittwoch, 27. November, in das Gasthaus Schäfle in Rankweil, um einen geselligen Abend zu verbringen und Erfahrungen auszutauschen. „Wir wollen zwischen den Senioren eine Brücke schlagen“, erklärt August Entner, Gründer der Initiative und einer von fünf Seniorinnen und Senioren, welche die Dienstleistungen zwischen älteren Menschen in Rankweil vermittelt. „Es ist schön zu sehen, dass wir mit unserem Angebot ältere Menschen in so vielen Bereichen des Alltags unterstützen können.“ Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall ergänzt: „Ich wüsste nicht, wie wir den Bedarf abdecken sollten, würde es diese Initiative nicht geben. Sie ist von unschätzbarem Wert für die älteren Menschen in unserer Gemeinde.“