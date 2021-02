1.270 neue Corona-Neuinfektionen und elf weitere Tote

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich nimmt weiter zu. Am Montag wurden mit 1.270 neuen Fällen zwar deutlich weniger als am Sonntag gemeldet, allerdings sind die Montagszahlen immer niedriger und im Vergleich zu den vorangegangen Montagen nahm die Zahl der Fälle zu. Die Zahl der Toten stieg laut Innen- und Gesundheitsministerium um elf. Somit sind seit Beginn der Pandemie bereits 8.397 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Innerhalb der vergangenen Woche kamen beinahe 12.000 Neuinfektionen hinzu - exakt 11.932 sind es seit vergangenen Sonntag. Unterdessen wurden in den letzten sieben Tagen mehr als 1,5 Millionen Antigen- und PCR-Tests durchgeführt. Seit Sonntag waren es 93.176 - der Tagesschnitt der vergangenen Woche lag aber bei täglich mehr als 214.000 Abstrichen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 134,1. Vor einer Woche lag sie noch bei 110,3. Am 8. Februar, als der harte Lockdown gelockert und Handel sowie körpernahe Dienstleister wie Friseure wieder aufsperren durften, betrug die Sieben-Tages-Inzidenz noch 105,3. Vom ursprünglich von der Regierung angepeilten Ziel von 50 war Österreich somit aktuell noch deutlicher entfernt als zu Beginn der Lockerungen.

Am Montag wurden auch deutlich weniger Neuinfektionen als zuletzt vermeldet. 1.270 waren es, vergangenen Montag meldeten die Behörden 1.225 neue Fälle und am 8. Februar - also am Montag vor zwei Wochen - waren es noch 1.057 gewesen. Im Schnitt infizierten sich in der vergangenen Woche täglich 1.705 Menschen mit SARS-CoV-2. Den heutigen Neuinfektionen stehen mit 1.302 etwas mehr neu Genesene gegenüber. Insgesamt gibt es derzeit österreichweit 16.436 aktive Fälle - im Vergleich dazu waren es vor einer Woche mit 14.034 deutlich weniger gewesen.

Gestiegen ist unterdessen wieder die Zahl der Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Hier meldeten die Behörden am Montag insgesamt 1.309 Erkrankte - 47 mehr als am Sonntag. Vor einer Woche waren es allerdings noch 1.338 gewesen. Konstant blieb mit 255 die Zahl der Intensivpatienten, das waren zwei weniger als am Sonntag. Vor einer Woche benötigten 158 Covid-19-Erkrankte intensivmedizinische Versorgung. Zuletzt lagen am 6. Februar mit 302 mehr als 300 Infizierte auf Intensivstationen.

Innerhalb der vergangenen Woche wurden 176 Todesfälle registriert. Pro Tag kamen im Schnitt 25 weitere Tote hinzu. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 94,3 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Seit Beginn der Pandemie haben sich österreichweit bereits 446.644 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 421.811 haben eine Infektion überstanden.

Am Montag wurden mit 290 Neuinfektionen die meisten in Niederösterreich verzeichnet, 260 waren es in Wien, 237 in Oberösterreich und 220 in der Steiermark. Salzburg meldete 65 neue Fälle, das Burgenland 61, Kärnten 58, Tirol 52 und Vorarlberg 27.