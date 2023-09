1.200 Leuchtkörper werden ausgetauscht

Bregenz (BRK) – Die Schule Weidach in Bregenz wurde in den Jahren 1992 bis 1994 als bis dahin größter kommunaler Pflichtschulbau und Vorzeigeprojekt für Integration errichtet.

Auf 3.500 m 2 Fläche wurde ein Raumvolumen von rund 40.000 m 3 geschaffen. Vor dem Hintergrund von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit müssen jetzt aber nach rund 30 Jahren alle Beleuchtungskörper in dem Gebäude ausgetauscht werden. Das geht aus einem Stadtratsbeschluss vom 26. September hervor, wie Bürgermeister Michael Ritsch nach der Sitzung mitteilte.

Insgesamt 1.217 Leuchtkörper verschiedenster Art – von der Rasterleuchte über den Deckenspot bis hin zur Wandleuchte – gibt es in dem Komplex. Sie sollen durch deutlich effizientere mit hoher Lichtqualität ersetzt werden. Ebenso werden die Stromverteilerschränke und die Elektroinstallation sowie die Brandmeldeanlage und die Sicherheitsbeleuchtung überprüft und gegebenfalls adaptiert. Darüber hinaus sind an den Decken und Wänden keine baulichen Maßnahmen notwendig. Insgesamt fallen Investitionskosten von 280.000 Euro brutto an.