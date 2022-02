„1, 2 oder 3“ – Volksschule Halden ist mit dabei

Ausgestrahlt wird die Fernseh-Show dieses Wochenende sowie am 20. März

Und während die Klassenkameraden die Wartezeit auf den großen Auftritt mit einem Besuch im Münchner Zoo verkürzten, machten sich Julia, Fabian und Anton bereit für ihren großen Auftritt. Dass das Thema „Auto“ im Mittelpunkt der Rate-Show stand, erfuhren die Ländle-Teilnehmer erst zu Beginn der Show, als Moderator Elton mit einem Mini-Fahrzeug auf die Bühne kam. Die Volksschüler hatten knifflige Fragen zu beantworten. Oder wer weiß denn schon, in welche Richtung die Bremse bei einem per Hand betriebenen Behinderten-Spezialfahrzeug geht? Oder wo die Batterie bei einem E-Auto eingebaut ist? Die Haldner Volksschüler wissen es und konnten so Punkt für Punkt einheimsen. Am Ende mussten sie sich zwar denkbar knapp mit nur einem Punkt dem Team aus England geschlagen geben – die Klasse ist aber mit ihrem zweiten Endrang durchaus zufrieden. Eine ordentliche Portion Nervosität im Vorfeld hatten die Kids natürlich auch zu bewältigen. „Aber das ist normal bei einem solchen Auftritt“, fieberte Philipp Beck mit seinen Klassenkollegen mit. Am Ende gab es 240 Euro Preisgeld für die Klassenkassa. Natürlich ist auch Lehrerin Claudia Tschabrun sehr stolz auf ihre Schüler: „Es war ein toller Tag und auch die Erfahrung im Filmstudio war sehr bereichernd.“ Ein spezielles “Danke” richtet die Klasse der Marktgemeinde Nenzing aus, die die Kosten für Bus und Verpflegung übernommen haben. Zu sehen ist die Folge am Sonntag, 27. Februar (Kika) sowie am 20. März im ZDF