1.035 Ukraine-Kriegsflüchtlinge in Vorarlberg registriert

Das Aufnahmeprozedere hat sich laut LR Gantner "eingespielt und funktioniert dank des unermüdlichen Einsatzes aller Systempartner friktionsfrei" – Spendensumme bei über 900.000 Euro.

Die Zahl der in Vorarlberg registrierten Ukraine-Kriegsflüchtlinge hat sich binnen einer Woche verdoppelt, teilt Sicherheitslandesrat Christian Gantner mit: „Aktuell sind landesweit insgesamt 1.035 Schutzsuchende (Stand: Freitag, 25. März 2022, 11:30 Uhr) mit ukrainischer Staatsangehörigkeit behördlich erfasst“. Worte der Anerkennung und des Dankes richtet der Landesrat an alle beteiligten Stellen. Das Aufnahmeprozedere habe sich „gut eingespielt und funktioniert dank des unermüdlichen Einsatzes aller Systempartner friktionsfrei“, würdigt Gantner die exzellente Organisation. Zugleich dankt er einmal mehr der Vorarlberger Bevölkerung für die Hilfsbereitschaft. Auf den Spendenkonten der Aktion „Vorarlberg hilft“ sind bereits 905.157 Euro eingegangen.

"Enorme Spendenbereitschaft"

Gegenüber Freitag vor einer Woche hat sich die Spendensumme abermals um knapp 120.000 Euro erhöht. „Die enorme Spendenbereitschaft ist ein großartiger Ausdruck des Mitgefühls und der Solidarität mit den Kriegsopfern in der Ukraine“, unterstreicht der Landesrat.

Geldspenden sind weiterhin auch online unter www.vorarlberghilft.at möglich oder können an folgende Konten angewiesen werden:

Unterkünfte unkompliziert registrieren

Hilfe für die Ukraine:

Wer auf der Suche nach einer Unterkunft für ukrainische Verwandte oder Freunde ist, kann sich an fluechtlingshilfe@caritas.at wenden.

Wer allgemeine Hilfeleistungen zur Verfügung stellen möchte oder solche benötigt – z.B. Sachspenden, Dolmetschertätigkeiten, helfende Hände, Rechtsberatung etc. –, wendet sich per E-Mail bitte an hilfe.ukraine@vorarlberg.at.