1.000 Gäste beim Family & Friends Day bei Getzner

Erstmals am Hauptsitz

Der „Getzner Family & Friends Day 2023“ fand dieses Jahr zum ersten Mal direkt am Hauptstandort des Unternehmens statt. Während in den Vorjahren verschiedene Ausflüge organisiert wurden, öffnete das Unternehmen dieses Mal seine Türen nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für deren Familien und Freunde.

Tradition und Innovation

„Getzner ist ein innovatives, familienfreundliches Unternehmen mit langer Tradition", so Jürgen Rainalter, Geschäftsführer von Getzner. "Eine gute Gemeinschaft ist für uns ein Schlüssel zum Erfolg. Es freut uns, dass so viele Menschen Interesse an unserer Arbeit haben.“ Ein vielseitiges Programm, von kulinarischen Angeboten bis hin zu Live-Musik, sorgte für einen unterhaltsamen Tag.

Vielfältiges Programm

Gemeinschaft stärken

Bedeutung von Schwingungsschutz

Engagement für Nachhaltigkeit

Getzner ist der führende Spezialist für Schwingungsisolierung in den Bereichen Bahn , Bau und Industrie . Die innovativen Lösungen basieren auf den selbst entwickelten und hergestellten Werkstoffen Sylomer® , Sylodyn® , Sylodamp® , Isotop® und Sylocraft® . Sie reduzieren Vibrationen effektiv, verlängern die Lebensdauer der gelagerten Komponenten und senken so den Wartungs- und Instandhaltungsaufwand für Verkehrswege, Fahrzeuge, Gebäude und Maschinen. Durch nachhaltigen Erschütterungsschutz leistet Getzner einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Reduzierung von Lärmbelastung für Mensch und Umwelt.

Getzner Werkstoffe wurde 1969 in Bürs, Österreich als Tochter der Getzner, Mutter & Cie. gegründet und vertreibt die Produkte und individuellen Lösungen weltweit. Neben Standorten in Deutschland hat das Unternehmen auch Niederlassungen in Australien, China, Frankreich, Indien, Japan und den USA. Das eigene internationale Netzwerk wird durch Vertriebspartner in weiteren 40 Ländern der Welt ergänzt.