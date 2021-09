0:8-Heimdebakel der VEU Feldkirch gegen Oberligist

Im letzten Freundschaftsspiel unterlag die Lampert-Truppe gegen Memmingen klar.

Die Gäste waren mit zahlreichen Fans angereist, die zusammen mit den heimischen Fans für ordentlich Stimmung in der Vorarlberghalle sorgten. Motiviert durch die hervorragende Kulisse starteten beide Teams mit ordentlich Tempo, wobei der ECDC Memmingen auch mit der typischen Härte aus der dritthöchsten Eishockeyliga Deutschlands auffiel, bei der jeder Check gnadenlos zu ende gefahren wird. In der 3. Minute war es Trastasenkovs, der den gegnerischen Torhüter mit einem Schuss von der blauen Linie erstmal prüfte. In weiterer Folge konnte der Gastgeber den Gegner gut vom eigenen Tor fernhalten. Das Netz zappelte zwar auf beiden Seiten einige Male, jedoch nur von außen. In der 11. Minute war es Kaider, der die bis dahin beste Chance für Feldkirch hatte. Zählbares wurde jedoch nichts daraus. Nun setzte sich Memmingen mehr und mehr im Drittel der VEU fest und machte die Räume enger, ehe Matej Pekr in der 18. Minute zum 0:1 einnetzen konnte. Zuvor wurde ein Pass von Memmingen noch sehr unglücklich von einem Schiedsrichter abgefälscht, was den Treffer ins lange Eck ermöglichte.