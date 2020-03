0:4-Heimdebakel für den FC Dornbirn

Der FC Dornbirn musste sich im heutigen Heimspiel dem FC Wacker Innsbruck klar mit 0:4 geschlagen geben.

Im ersten Meisterschaftsheimspiel des Jahres wollten der FC Dornbirn dem FC Wacker Innsbruck das Leben schwer machen und Revanche für die unglückliche 0:1-Niederlage im Hinspiel nehmen. Doch schon die ersten Halbzeit verließ alles andere als nach Wunsch. Die Gäste gingen nach einer Standardsituation bereits in der 10. Minute durch Meusburger in Führung. Sieben Minuten später wiederholte sich die Situation, nur mit anderem Torschützen: Faleye sorgte erneut nach einem Freistoß für das 0:2. Kurz darauf hatten die Rothosen Pech, als Mujic per schöner Direktabnahme nur die Latte traf. Insgesamt waren die Innsbrucker in der ersten Halbzeit aber das bessere Team und es ging mit einem 0:2-Rückstand aus Sicht der Dornbirner in die Pause.