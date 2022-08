0:2-zurück, aber Pioneers Vorarlberg gewinnt 2. Test

Die Habscheid-Truppe gewann auch das zweite Spiel.

Test: BEMER Pioneers Vorarlberg - Bietigheim Steelers 3:2

Nach dem 3:0 gegen Freiburg trafen die Pioneers im zweiten Test auf Bietigheim. Die Steelers starteten furios in die Partie und führten nach 90 Sekunden bereits mit 2:0. Doch noch im ersten Drittel gelang den Hausherren durch Treffer von Jack Jacome und Aron Summer der Ausgleich. Nach einem torlosen Mittelabschnitt, in dem der DEL-Vertreter über weite Strecken den Ton angab, gingen die Vorarlberger in der 48. Minute durch Patrick Spannring erstmals in Führung. Dank einer starken Defensivarbeit hielten die Pioneers den knappen Vorsprung und feierten den zweiten Preseason-Sieg.