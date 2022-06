0:2 Niederlage für Österreich gegen Dänemark

Österreichs Fußball-Nationalteam ist am Montagabend von Dänemark entzaubert worden. Die Auswahl von Neo-Teamchef Ralf Rangnick musste sich in Kopenhagen mit 0:2 geschlagen geben.

Die Tore erzielten Jonas Wind (21.) und Andreas Skov Olsen (37.). Die Österreicher müssen nun im Herbst um den Klassenerhalt in Liga A der Nations League kämpfen. In der Tabelle liegt man nach vier Punkten aus vier Spielen unter Rangnick zwei Zähler vor Weltmeister Frankreich auf Rang drei.

Sechs Änderungen

Rangnick nahm nicht zuletzt aus Belastungsgründen sechs Änderungen an seiner Startformation vor. Das Tor hütete wie am Vortag angekündigt Heinz Lindner statt Patrick Pentz. Dazu rückten unter anderem Länderspiel-Debütant Patrick Wimmer und Stürmer Sasa Kalajdzic ins Team. Als Linksverteidiger agierte Rechtsfuß Valentino Lazaro. "Wir haben nicht so viele Möglichkeiten auf dieser Position", argumentierte Rangnick. Xaver Schlager bestritt als einziger Österreicher auch das vierte Länderspiel innerhalb von elf Tagen von Beginn an, sein Dauerläufer-Kollege Konrad Laimer ersetzte ihn zur Pause.