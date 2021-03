0:1-zurück, doch VEU Feldkirch siegt gegen Cortina

Wichtiger 2:1-Heimerfolg der Lampert-Cracks gegen das Spitzenteam Italiens

AHL: VEU Feldkirch vs SG Cortina 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), Torfolge: 3:18 0:1 C. Pietroniro, 15:37 2:1 Smail Samardzic, 31:09 2:1 (PP) Martin Mairitsch

Feldkirch schießt sich gegen Cortina aus der Krise

Die VEU Feldkirch fuhr im Kampf um die Pre-Playoffs einen wichtigen Heimsieg gegen S.G. Cortina Hafro ein. Nach zehn Niederlagen aus den letzten zwölf Partien gelang den Vorarlbergern gegen den Tabellensechsten ein 2:1-Heimerfolg. Für Cortina war es die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Folge. Die Partie begann wie erwartet. Die Gäste starteten forsch und gingen in der vierten Spielminute durch Chad Pietroniro in Führung. Noch im ersten Drittel gelang der VEU durch Smail Samardzic (16.) der Ausgleich. Das entscheidende Tor des Spiels fiel in der 32. Spielminute. Nach Vorarbeit von Linus Lundström netzte Martin Mairitsch ein. In der Folge war Cortina zwar klar tonangebend, ohne allerdings den Ausgleich zu erzielen. Durch die Niederlage hat SGC keine Chance mehr, die Playoffs vorzeitig zu erreichen und muss den Umweg über die Pre-Playoffs gehen. Diesen Weg wird wohl auch Feldkirch einschlagen. Durch den Sieg am Samstagabend haben sie bereits acht Punkte Vorsprung auf Platz dreizehn. Vier Spiele sind noch ausständig.