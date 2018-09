0:1 gegen Bosnien: Österreich enttäuscht in Nations League

Österreichs Fußball-Nationalteam kassierte zum Auftakt der Nations League nach einer auf allen Linien enttäuschender Leistung eine verdiente 1:0-Niederlage in Bosnien.

Nach sieben Testspielen feierte Teamchef Franco Foda mit dem Auswärtsspiel gegen Bosnien in der Nations League sein Pflichtspiel-Debüt als Nationaltrainer. Im Vergleich zum Testspiel gegen Schweden schickte Foda mit Lazaro und Gregoritsch statt Schöpf und Burgstaller zwei neue Spieler auf das Feld.

Kapitän Arnautovic und Co. versuchten die Hausherren von Beginn weg unter Druck zu setzen und attackierten die gegnerischen Abwehrreihe früh in deren Hälfte. Wirklich Erfolg brachte diese taktische Ausrichtung aber nicht. Dies lag vor allem daran, dass die Österreicher bei Ballgewinn zu ungenau agierten und viele Fehlpässe das Offensiv-Spiel prägten. Diese Ballverluste nutzten die Bosnier immer wieder, um selbst schnell umzuschalten. Wirklich gefährlich wurde es für Torhüter Lindner und Co. jedoch selten. Kurz vor der Pause hatten die Österreicher dann aber doch noch Glück, als Dzeko eine scharfe Hereingabe nur knapp verpasste. So blieb es beim 0:0 zur Pause.

Keine Wechsel zur Halbzeit Trotz der aus Österreichischer Sicht enttäuschenden ersten Halbzeit verzichtete Foda auf einen Wechsel und vertraute weiterhin seiner Startformation. Am Spielverlauf änderte sich wenig: die Österreicher agierten weiter zu fehlerhaft, um die Hausherren wirklich in Bedrängnis zu bringen. In der 55. Minute ließ sich auch Schlussmann Lindner von der allgemeinen Verunsicherung anstecken – seine zu kurze Faustabwehr blieb aber ohne Folgen.

Österreich enttäuscht weiter Offensiv enttäuschten die Österreicher auch in der zweiten Halbzeit weitestgehend. In der 70. Minute war der Ball dann aber dennoch im Netz der Hausherren. Der Treffer, der nur aufgrund eines schweren Torhüter-Fehlers zustande gekommen wäre, wurde jedoch zurecht wegen Abseits aberkannt.