Clasico endet mit torlosem Remis

Der FC Barcelona und Real Madrid trennten sich im heutigen Clasico mit nach einer höhepunktarmen Partie mit einem 0:0.

Am heutigen Abend kam es in Barcelona zum Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Das Spiel wurde aufgrund der Ausschreitungen in Barcelona von Oktober auf Dezember verschoben. In der Tabelle lagen beide Mannschaften vor der Partie punktgleich auf den ersten zwei Rängen der Liga.

Im Spiel hatte Real in der ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel und drückte Barcelona teilweise in die eigene Hälfte. Bei der besten Chance klärte Piqué für den bereits geschlagenen Ter Stegen auf der Linie. Auf der anderen Seite blieb die Offensive der Katalanen mit Griezman, Suarez und Messi bis auf eine Aktion harmlos. Bei dieser klärte Ramos ebenfalls erst auf der Linie. Folgerichtig ging es mit dem 0:0 in die Pause.

Bale-Treffer zählt nicht

In der zweiten Halbzeit war das Spiel von Beginn weg deutlich ausgeglichener - jedoch mit noch weniger Chancen auf beiden Seiten. Nach einiger Zeit Leerlauf gab es erst in der 73. Minute wieder Aufregung im Stadion. Nach einem schönen Spielzug erzielte Bale das vermeintliche 0:1. Aufgrund einer Abseitsposition von Vorlagengeber Mendy zählte der Treffer jedoch nicht. Viel mehr passierte in der zweiten Halbzeit nicht und so endete der Clasico nach doch über weite Strecken enttäuschenden 90 Minuten mit einem 0:0. Barcelona verteidigte durch dieses Remis die Tabellenführung.