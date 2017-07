Zurcaroh präsentiert erstes Video

Götzis. (mima) Während dieser Tage in Norwegen die 3. Gym for life world challenge über die Bühne gehen wird, hat sich die Götzner Akrobatikgruppe Zurcaroh dazu entschlossen, nicht dran teilzunehmen und sich auf laufende internationale Projekte zu konzentrieren.

Leistung nicht mehr zu steigern

2013 bei der 2. Gym for life world challenge in Kapstadt erreichte Zurcaroh das selbst gesetzte Ziel eine Goldmedaille zu gewinnen. Jedoch damit war die Erfolgsstrecke noch nicht zu Ende. Bei der abschließenden Gala, bei der alle Goldmedaillengewinner im direkten Wettkampf gegeneinander antraten, holte sich Zurcaroh die begehrte Bruno Grandi Trophy und somit den Weltmeistertitel im Gruppenturnen. Weil diese Leistung nicht mehr gesteigert werden kann, hat sich Zurcaroh, unter der Leitung von Trainer und Choreograph Peterson da Cruz entschieden, nicht an dem in diesem Jahr in Norwegen stattfindenden Großevent teilzunehmen und sich verstärkt auf die laufenden internationalen Projekte in Dänemark, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz und in den USA zu konzentrieren.

Atemberaubende Vorführungen

Die Fans der Akrobatikgruppe müssen aber trotzdem nicht auf die Vorführungen von Zurcaroh verzichten. In ihrem ersten Video präsentieren die Götzner Turner rund um ihren brasilianischen Trainer Peterson da Cruz atemberaubende Einlagen und ein wunderschönes Video.