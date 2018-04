Vorarlbergs größte Unternehmen gekürt

Vorarlberg gilt als Wirtschaftsstandort seit weit über die Grenzen hinaus seit Jahren als Spitzenregion. Einmal mehr wurde dies bei der Verleihung des VN-Wirtschaftspreises und der Kür der Top 100 Unternehmen in Vorarlberg am Mittwoch Abend deutlich.

Bei seinem Auftritt im Rahmen der Top-100-Veranstaltung in der Dornbirner Friam Heron hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz einige Ankündigungen in Gepäck. Noch in diesem Jahr soll die Arbeitszeitflexibilisierung kommen, ob mit oder ohne Einigung der Sozialpartner. Auch die Reform der Rot-Weiß-Rot-Card und der Kampf gegen Regulierungen, die über EU-Standards hinausgehen.