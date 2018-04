Vorarlberg: Volker Buth wird mit VN-Wirtschaftspreis ausgezeichnet

Volker Buth, Geschäftsführer von Hirschmann Automotive, wurde mit dem VN-Wirtschaftspreis 2018 ausgezeichnet.

In ihrer Begründung gab die hochkarätig besetzte Jury an, das Volker Buth alle fünf für die Verleihung des Wirtshaftspreises maßgeblichen Kriterien in höchstem Maße erfülle. So stehe Hirschmann Automitive für: