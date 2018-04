Vorarlberger Kinderonkologie: Kommt pensionierter Primar zurück?

Kommt der pensionierte Primar Ausserer zurück an die Kinderonkologie in Dornbirn.

Das Ende der Kinderonkologie am Krankenhaus Dornbirn hat in den vergangenen Wochen große Wellen in Vorarlberg geschlagen und sorgt noch immer für hitzige Diskussionen. In der Landtagssitzung am Mittwoch sagte die FPÖ, dass der pensionierte Primar Bernd Ausserer zurückkehren würde, wenn dies gewünscht sei, berichtete der "ORF Vorarlberg" heute.

Laut FPÖ Landtagsabgeordneten Christoph Waibel stünde der pensionierte Kinderonkologe Bernd Ausserer zur Verfügung, bis ein Ersatz für ihn gefunden sei. Laut “ORF Vorarlberg” würde Primar Ausserer zu 100 Prozent wieder in die Kinderonkologie am Krankenhaus Dornbirn zurückkehren.

Primäre Behandlung in Innsbruck Vom Landtag wurde einstimmig entschieden, sich für den Erhalt der Kinderonkologie in Dornbirn einzusetzen. Die primäre Behandlung müsse allerdings in Innsbruck erfolgen. Das heißt, dass die Chemotherapien nur noch in Innsbruck durchgeführt werden. Bisher mussten die Kinder zur Diagnostik nach Tirol, dort wurde dann entschieden, ob die Therapie in Dornbirn oder in Innsbruck erfolgt.