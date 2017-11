Vorarlberg: Zumtobel-Aktie stürzt nach Gewinnwarnung um 20 Prozent ab

Dornbirn - Die Aktien des Vorarlberger Leuchtenherstellers Zumtobel sind am Donnerstag schwer unter Druck geraten.

An der Wiener Börse brachen sie am Vormittag um über 20 Prozent auf 11,00 Euro ein. Damit erreichten sie den tiefsten Stand seit Juli 2016. Das Unternehmen hatte am Vorabend eine Gewinnwarnung abgesetzt.