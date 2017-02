Vorarlberg: Mordalarm in Bregenz – Tatverdächtiger bereits festgenommen

Kurz nach 17 Uhr Uhr wurde die Feuerwehr wegen des Brandes in der Arlbergstraße alarmiert. In etwa zur gleichen Zeit ging ein Notruf bei der Polizei-Landesleitzentrale ein, dass sich in dem Haus eine verletzte Frau befinden würde. In der fraglichen Wohnung wurde eine schwer verletzte Frau mit mehreren Messerstichen am Körper entdeckt. Reanimationsversuche durch den Notarzt blieben erfolglos. Laut Polizei ist das Opfer 65 Jahre alt. Der Brand im Wohnhaus könnte vom Täter evtl. zur Vertuschung der Tat gelegt worden sein.

Ein Tatverdächtiger konnte um 18.30 Uhr durch Beamte der Polizei, Kripo und der Cobra in der Bregenzer Blumenstraße festgenommen werden. Details und Hintergrundinformationen sind derzeit noch nicht bekannt. Über die Identität des Täters gibt es noch keine Auskünfte. Beamte des LKA haben die Ermittlungen und Spurensicherungsarbeiten aufgenommen.

Live-PK am Dienstag

Weitere Informationen zum Sachverhalt und Medieninformationen wird die Polizei morgen Dienstag um 15.00 Uhr in der Landespolizeidirektion Bregenz bekannt geben. VOL.AT wird die Pressekonferenz live übertragen.

(Red.)