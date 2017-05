Vorarlberg – “Wie verlief der Einsatz?” Live-Interview mit Feuerwehrkommandant in Bludenz

Der Bludenzer Feuerwehrkommandant Jürgen Pösel berichtet von den Löscharbeiten in einer Bludenzer Tiefgarage. - © VOL.AT/Madlener

In der Nacht auf Donnerstag sind in einer Tiefgarage in Bludenz insgesamt vier Fahrzeuge ausgebrannt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei bekämpfte die Flamme und evakuierte und versorgte fast einhundert Anrainer. VOL.AT spricht im Live-Interview mit dem Kommandanten der Feuerwehr Bludenz, Jürgen Pösel.