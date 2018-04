Vorarlberg: Raumplanungsbeirat tagt heute zur Causa Messepark

Heute tagt der Raumplanungsbeirat zur Causa Messepark. ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker fordert von Raumplanungsbeirat eine klare Zustimmung für den Ausbau.

“Ikea-Absage ist Warnung an das Land”

Der Raumplanungsbeirat des Landes beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Ausbau des Messeparks in Dornbirn. Die Betreiber haben um eine Erweiterung der Verkaufsfläche von 4.700 Quadratmetern angesucht, die Stadt Dornbirn hat 2.500 zur Umwidmung eingereicht. Das Land hingegen will nur einem Ausbau von 1.500 Quadratmeter zustimmen, erklärte ÖVP-Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser. „Für mich ist diese Verhinderungspolitik völlig fehl am Platz.