Vorarlberg: Mit Initiativen gegen Fachkräftemangel im Tourismus

Vorarlberg ist eine florierende Tourismusregion, nur eines fehlt: Die heimischen Fachkräfte. Nun gilt es, den Tourismus mit neuen Ideen wieder attraktiver zu machen. Die Gastronomie braucht Nachwuchs - dieser kommt nicht von allein.

Fachkräftemangel als Herausforderung

Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser sieht eine zu bewältigende Herausforderung im Mangel an qualifizierten Mitarbeitern: Es sei klar erkennbar, dass die Fachkräfte nicht in ausreichender Zahl verfügbar seien. Die Rekrutierung gestalte sich derzeit in allen Branchen schwierig, da gute Mitarbeiter nicht einfach zu bekommen seien. Man versuche darum auch Arbeitskräfte von außen einzustellen.