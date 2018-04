Vorarlberg: Grünes Licht für Speicherteich im Montafon

Der positive Bescheid der BH Bludenz geht heute an Silvretta Montafon, wie die "VN" berichten.

Über diesen Brief werden sich die Verantwortlichen des Skigebiets Silvretta Montafon (SiMo) freuen. Heute im Laufe des Vormittags wird der positive Bescheid der BH Bludenz eintreffen. Das berichten die Vorarlberger Nachrichten in ihrer heutigen Ausgabe. Damit gibt die Behörde unter einer Vielzahl an Auflagen grünes Licht für den Bau des umstrittenen Speicherteichs.