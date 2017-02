Vorarlberg: Dornbirn stellt Machbarkeitsstudie für Markthalle vor

“Als Ergänzung des größten Wochenmarkts des Landes wäre eine Markthalle für das Stadtzentrum optimal. Mit dieser Studie sollen, neben der inhaltlichen Ausrichtung, auch mögliche Standorte untersucht werden”, erläutert Kaufmann. Besonders während der kalten Jahreszeit und bei schlechtem Wetter könne die Markthalle eine Bereicherung sein. Der Markt in Dornbirn am Mittwoch und Samstag sei einer der wichtigsten Treffpunkte in ganz Vorarlberg. Die Studie soll nun unter anderem untersuchen, ob das Einzugsgebiet der Stadt für eine solche Einrichtung groß genug ist. Auch eventuelle Standorte sollen geprüft werden. Ergebnisse sollen bis zum Sommer vorliegen.

Stadt Dornbirn © Stadt Dornbirn

Erweiterung der Fußgängerzone soll bald starten

Die Stärkung der Innenstadt ist seit geraumer Zeit ein wichtiges Thema in Dornbirn. Auch eine Erweiterung der Fußgängerzone ist seit Längerem in Planung und soll heuer durchgeführt werden. Der Start der Bauarbeiten soll der Stadt zufolge “noch vor dem Sommer” erfolgen.

Ein weiteres Projekt, von dem sich die Stadt einiges verspricht, widmet sich dem Thema Digitalisierung. Dornbirn soll als erste Stadt Vorarlbergs über ein sensorgesteuertes Netzwerk verfügen, dass vor Ort nützliche Daten anbieten soll. Mit einem eigenen Wettbewerb sollen sich App-Entwickler dazu Gedanken machen und Kommunikationsplattformen anbieten.

