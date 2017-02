Von Zeitmaschinen bis Darth Vader: Die besten Super-Bowl-Werbungen

Fünf Millionen US-Dollar – so viel müssen Unternehmen für einen 30-Sekunden-Spot beim diesjährigen Super Bowl hinblättern. Das Geld ist es aber sicher wert, denn alleine in den USA sehen sich jedes Jahr über 100 Millionen Amerikaner das Meisterschafts-Endspiel an.

Doritos – Ultrasound

Budweiser – #NotBackingDown

Hyundai

Chevrolet

Budweiser – Lost Dog

Esurance – Say my name

Esurance – Sorta Mom

McDonald’s – Pay with love

Pepsi – We will rock you

Pepsi – King’s Court

SodaStream – Sorry Coke and Pepsi

Budweiser – Puppy Love

Doritos – Time Machine

Doritos – Goat 4 Sale

M&M – Sexy and I know it

VW – The Force

Chevrolet – Transformers

Victoria’s Secret

Taco Bell – Viva Young

Taco Bell – Grandpa goes Wild

VW – Wings

Doritos – Fashionista Daddy